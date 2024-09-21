شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

نائبة وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة

تعرف على كيفية التقدم لشغل وظائف وزارة العمل.. تفاصيل

"حياة كريمة" توزع شنط وأدوات مدرسية على الأطفال غير القادرين بـ 3 محافظات

وزير التعليم ومحافظ أسيوط يتفقدان 9 مدارس قبل ساعات من بدء العام الدراسى الجديد

وزارة التموين تطلق مسابقة لاختيار أفضل نشاط على مستوى المحافظات

وزارة التعليم للموجهين: متابعة شرح المعلم والتقييم الأسبوعى بالعام الجديد

وزارة الزراعة: تكثيف توعية صغار المربين لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة

الصحة العالمية: الحكومات تحرز تقدمًا في المفاوضات بشأن اتفاقية الجائحة القادمة

حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 80 مليونا و48 ألف خدمة مجانية خلال 50 يوما

احمِ ابنك من خطر الإلحاد.. طرق التواصل مع وحدة بيان بالأزهر لمواجهة الإلحاد

وزارة العمل تعلن عن 3744 فرصة عمل جديدة في 82 شركة خاصة بـ13 محافظة

الصحة تطلق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني لمبادرات "100 مليون صحة"

‫الزراعة: جمع وتدوير مليون طن قش أرز من محافظة الدقهلية