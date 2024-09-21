شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل بريطانيا لدى مجلس الأمن: نريد تنفيذ خطط لوقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

قال ممثل بريطانيا لدى مجلس الأمن إننا نريد تنفيذ خطط سياسية لوقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، ونعمل بلا كلل مع حلفائنا لتهدئة التصعيد في المنطقة، وآن الأوان للتصرف بهدوء والتركيز على وقف إطلاق النار لخلق مجال للمفاوضات.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي بشكل كامل لتقليل أعداد الضحايا بين المدنيين.

من جانبه قال مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن إنه يجب تجنب اتساع خطر نشوب حرب مفتوحة بين لبنان إسرائيل جراء التصعيد الجاري، ونطالب إسرائيل بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وعلى حزب الله وقف هجماته العسكرية.

وأضاف مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن أننا ندعو جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية فورا والسعي نحو التهدئة، ونعمل على تنفيذ القرار 1701 وضمان أمن اللبنانيين والإسرائيليين على حد سواء.