شكرا لقرائتكم خبر عن الكحلاوي يحكي تفاصيل رؤيته للنبي وأبي بكر وحولهما العنكبوت والحمام والان مع تفاصيل الخبر

كشف شيخ المداحين د. أحمد الكحلاوي، لأول مرة، تفاصيل رؤيته لسيدنا محمد وأبوبكر بكر الصديق، أثناء تلحين بردة البوصيري.

وقال الكحلاوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة تلفزيون الحياة: تحتوي القصيدة على 160 بيتا، وأثناء تلحيني لبعض الأبيات التي تتناول الهجرة النبوية، وجدت النبي وأبا بكر وحولهما الكفار والعنكبوت والحمام، وانتفضت خوفا عليهما وبدأت أقول "يا ستار يا ستار"، حتى أنني أضفت هذه الجملة في القصيدة.

وأضاف الكحلاوي: عندنا سمع الدكتور علي جمعة حبيب سيدنا النبي وهو صوفي ودرويش، هذه الزيادة، في القصيدة فسألني عنها فحكيت له.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تلفزيون الحياة، يوم الجمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.