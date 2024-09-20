شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" توزع شنط وأدوات مدرسية على الأطفال غير القادرين بـ 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدخلت مؤسسة حياة كريمة، البسمة والفرحة على وجوه العديد من الأطفال في محافظات الجيزة والغربية وكفر الشيخ، بعدما قامت المؤسسة، بتوزيع شنط وأدوات مدرسية على الأطفال غير المقتدرين، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.

ففي الجيزة، ووسط أجواء مليئة بالفرحة، شاركت مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة الصديقية بمدينة 6 أكتوبر في توزيع شنط وأدوات مدرسية على الأطفال غير المقتدرين.

كما قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب غير المقتدرين بمدرسة الإمام الشافعي بمركز طنطا، ومدارس محافظة كفر الشيخ.

ووجهت مؤسسة حياة كريمة رسالة مهمة للمتبرعين، مؤكدة أنه بفضل تبرعاتهم، فإنها استطاعت أن تدخل الفرحة على الأسر والأطفال، داعية المصريين إلى مواصلة التبرع من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة: https://hayakarima.com/donation/shanta-madrasya، أو من خلال الرسائل النصية علي رقم ٩٥٠٩، وتطبيق انستاباي، ميجا خير، فوري، ڤودافون كاش، اورنچ كاش، أمان أو من خلال رقم الحساب الموحد للبنوك ٤٥٠٠٤٥٠٠.

