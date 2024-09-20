شكرا لقرائتكم خبر عن "New Era Education" تتعاون مع مدرسة "Moon Hall" البريطانية لتأسيس أول مركز تعليمي لصعوبات التعلم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

وقعت شركة "New Era Education" اتفاقية تعاون مع مدرسة "Moon Hall" البريطانية المرموقة لتأسيس أول مركز تعليمي لصعوبات التعلم في مصر، بنيو جيزة.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش حفل الاستقبال الذي استضافته السفارة المصرية في لندن بمناسبة زيارة البعثة التجارية لجمعية الاعمال البريطانية المصرية (BEBA) إلى المملكة المتحدة والتي تتزامن مع حضور وفد مصري رفيع المستوى من السادة الوزراء وكبار المسئولين وعدد كبير من رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال المصريين والبريطانيين.

وأشار السفير المصري لدى المملكة المتحدة شريف كامل خلال كلمته في حفل الاستقبال إلى أهمية التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال التعليم وحرص حكومتا البلدين على دعم دور القطاع الخاص فى هذا المجال مرحبا بالتوقيع على اتفاقية التعاون لما تمثله من خطوة رائدة واستفادة كبيرة من الخبرات البريطانية المتميزة

تجمع هذه الشراكة بين الخبرات الواسعة لمدرسة "Moon Hall" في دعم الطلاب ذوي صعوبات التعلم، خاصة المصابين بعسر القراءة (الديسلكسيا)، وبين رؤية شركة "New Era Education" لإحداث تحول جذري في قطاع التعليم في مصر والمنطقة. تهدف هذه المبادرة إلى توفير دعم تعليمي متخصص بمعايير بريطانية وعالمية للطلاب الذين يواجهون صعوبات في التحصيل والتعلم.

وقال الدكتور تامر تمام، رئيس مجلس إدارة شركة "New Era Education"، قائلاً: "نحن سعداء بالشراكة مع مدرسة 'Moon Hall'، الرائدة في مجال التعليم الشامل، وملتزمون بتقديم خدمات تعليمية مبتكرة من خلال هذا المركز التعليمي الذي يركز على صعوبات التعلم والتحصيل لدى الطلاب." وأضاف: "تتماشى هذه الشراكة مع رؤيتنا ومهمتنا الأوسع في New Era Education لتقديم خدمات وتجربة تعليمية متميزة ومبتكرة للطلاب في مصر."

سيقدم المركز استراتيجيات وبرامج تعليمية متخصصة تلبي احتياجات الطلاب المصابين بعسر القراءة وصعوبة التحصيل وغيرها من صعوبات التعلم، مما يمكنهم من تحقيق إمكاناتهم الأكاديمية الكاملة. تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في جعل مصر مركزًا للتعليم المتخصص، مما يضمن لكل طفل فرصة للتفوق بغض النظر عن صعوبات التعلم التي يواجهها.

من جانبها، قالت ميشيل كاترسون، المدير التنفيذي لمدرسة "Moon Hall": "نحن متحمسون للغاية لنقل خبرتنا الطويلة في مساعدة الطلاب الذين يعانون من عسر القراءة وصعوبات التعلم الأخرى إلى مصر. من خلال هذا التعاون، نأمل أن نضع معيارًا جديدًا للتعليم المتخصص في المنطقة، مما يوفر للطلاب البيئة المناسبة والاستراتيجيات والموارد التي يحتاجونها للنجاح أكاديميًا وشخصيًا. نحن نؤمن بأن لكل طفل حقاً في التفوق، ومع الدعم الإضافي الذي نقدمه، نعلم أن الإمكانات لا حدود لها."

تعد هذه المبادرة إنجازًا آخر يضاف إلى سجل "New Era Education" الحافل في تطوير المشهد التعليمي في مصر ، حيث أقامت "New Era Education" شراكات مع مؤسسات بريطانية رائدة مثل مدرسة "Uppingham"، حيث تم افتتاح أول فرع للمدرسة في نيو جيزة واستقبلت"Uppingham Cairo" الدفعة الأولى للمدرسة في نيو جيزة والتي تقدم تجربة تعليمية فريدة للطلبة .



توقيع اتفاقية تعاون بين شركة New Era Education و مدرسة Moon Hall البريطانية



توقيع الاتفاقية



