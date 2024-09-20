شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: تكثيف توعية صغار المربين لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال الأسبوع الماضى 3 ندوات توعوية إرشادية بمحافظات الجيزة، والإسماعيلية، والإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتكثيف اللقاءات المباشرة مع المربين وعقد الندوات الميدانية لدراسة المشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول العلمية والعملية التطبيقية المناسبة.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن الندوات تناولت كيفية استخدام النواتج الثانوية للمحاصيل الحقلية ومخلفات التصنيع الزراعى فى تغذية الحيوان، سواء بالاستخدام المباشر أو الحفظ فى صورة سيلاج أو التجفيف والطحن واستخدامها فى مخاليط الأعلاف، وأفضل الطرق الرعائية والغذائية لماشية اللحم واللبن للحصول على أفضل معدلات أداء تحقق أعلى إنتاجية وأفضل عائد اقتصادى، وذلك من خلال عقد الندوات النظرية، والتى يليها التطبيقات العملية على أرض الواقع مع صغار المزارعين والمربين.

أدار الندوات المهندس إيهاب فاروق مدير عام الإدارة العامة للتوعية والإرشاد بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع مدراء الإنتاج الحيوانى بالمحافظات.

يكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من الدور التوعوى والارشادى على مستوى قرى ومراكز الجمهورية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ويعقد الندوات النظرية وورش العمل العملية والتطبيقية على الارض الواقع لتدريب صغار المربيين والمزارعين على كيفية الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية فى التغذية والأعلاف وأفضل التقنيات للتعامل مع الحيوانات والتعريف بفنون ومهارات تربية ورعاية ماشية اللحم واللبن للحصول على أفضل معدلات أداء تحقق أعلى إنتاجية وأفضل عائد اقتصادى.