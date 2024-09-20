شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 600 حالة إشغال وتعدٍ للباعة الجائلين والمنشآت التجارية بحى جنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام، لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة جهود حي جنوب الجيزة في تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام لتحقيق الانضباط بميدان الجيزة وبشوارع (يافع، ومراد، وهمدان، والصناديلي، والغرفة التجارية، وسعد وقره بن شريك، والأهرام، وأحمد ماهر).

واطلع المحافظ، على نتائج الحملات، التي أسفرت عن رفع 600 حالة تعدٍ وإشغالات للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام والمنشآت التجارية وإزالة الحواجز الحديدية، الأمر الذي كان يتسبب في الإعاقة الشديدة لحركة سير المواطنين والمركبات.

وشهدت الحملة إزالة الاعلانات والتندات المخالفة والبروز لتسهيل حركة سير المواطنين بعد تلقي شكاوى عديدة لما يتسبب به تلك الإشغالات من إعاقة مرورية، وإيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات بحي جنوب واتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس حي جنوب بالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة جهود منع التعديات والمتابعة الدورية للشارع لضمان عدم عودة المخالفات، حيث جاءت الحملات في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين الواردة.