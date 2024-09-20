شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على لبنان لـ9 أشخاص ونحو 60 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية في لبنان، ما أدى إلى استشهاد 9 أشخاص بينهم أطفال وإصابة نحو 60 أخرين في حصيلة أولية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الجمعة، إن الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية "تظهر أن إسرائيل لا تضع وزناً لأي اعتبارات إنسانية أو قانونية أو أخلاقية".

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، الجمعة، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".