شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: أنباء عن استهداف إبراهيم عقيل القيادي البارز في حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، أنباء عن استهداف إبراهيم عقيل القيادي البارز في حزب الله بالضاحية الجنوبية في بيروت، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن طائرة إسرائيلية من طراز "إف - 35" استهدفت بصاروخين شقة في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما قالت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين إن الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة قرب منشآت رئيسية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.