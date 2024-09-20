شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: أنباء عن استهداف قيادي بارز في حزب الله بالضاحية الجنوب ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، منذ قليل، أنباء عن استهداف قيادي بارز في حزب الله بالضاحية الجنوبية في بيروت، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن طائرة إسرائيلية من طراز "إف - 35" استهدفت بصاروخين شقة في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما قالت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين إن الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة قرب منشآت رئيسية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.