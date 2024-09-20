شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهداء من الأطفال في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 5 أطفال في غارة إسرائيلية، استهدفت شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس، بالضاحية الجنوبية اللبنانية وجاءت في ساعة الذروة، مما تسبب بخسائر بشرية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.

وهرعت سيارات الإسعاف والصليب الأحمر والإطفاء التابعة للدفاع المدني إلى المكان المستهدف، وبعملون على نقل الاصابات وسط انتشار للجيش.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى إصابة 17 شخصا ووصلوا إلى المستشفيات اللبنانية، مشيرة إلى أن هذه الأرقام حصيلة أولية.

كما شهدت قرى قضاءي صور وبنت جبيل، تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي والمسير وأطلق العدو الاسرائيلي قذائف المدفعية الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية.

وتصعد قوات الاحتلال الإسرائيلية، العمليات العسكرية تجاه الأراضي اللبنانية، وسط تحذيرات دولية وإقليمية من تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط بصفة عامة.