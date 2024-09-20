شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية: نطالب المجتمع الدولى باتخاذ موقف واضح تجاه مجازر إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى الجمعة، 20 سبتمبر 2024 05:17 م

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح تجاه المجازر الإسرائيلية، والاستهداف الإسرائيلي لمنطقة سكنية مأهولة بالضاحية الجنوبية لبيروت يثبت أن الاحتلال لا يقيم وزنا لأي اعتبارات قانونية.

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