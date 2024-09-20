شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا يطالب رعايا بلاده بمغادرة لبنان وعدم السفر إلى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

جدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، المطالبة لكل رعاياهم بمغادرة لبنان، ونصح بعدم السفر إلى بيروت، وفق ما افادت قناة القاهرة الاخبارية.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزير ديفيد لامي ترأس اجتماعا أمنيا طارئا بشأن لبنان وناقش الاستعدادات الجارية في ظل ارتفاع مخاطر حدوث تصعيد.