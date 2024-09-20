شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عبرية: الغارات على الضاحية الجنوبية بلبنان استهدفت إبراهيم عقيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الغارات المنفذة على الضاحية الجنوبية في لبنان، استهدفت إبراهيم عقيل وعدد من قادة الرضوان ومسؤولون عن مخططات السيطرة على الجليل الأعلى شمال الأراضي المحتلة "إسرائيل".

من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي كبير أن هدف الاغتيال هو إبراهيم عقيل، وليس واضحا إذا ما كان اغتيل.

وإبراهيم عقيل هو قائد العمليات الخاصة وعضو المجلس الجهادي في حزب الله إبراهيم عقيل.

في السياق ذاته استشهد 5 أطفال في غارة إسرائيلية، استهدفت شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس، بالضاحية الجنوبية اللبنانية وجاءت في ساعة الذروة، مما تسبب بخسائر بشرية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى إصابة 17 شخصا ووصلوا إلى المستشفيات اللبنانية، مشيرة إلى أن هذه الأرقام حصيلة أولية.

وهرعت سيارات الإسعاف والصليب الأحمر والإطفاء التابعة للدفاع المدني إلى المكان المستهدف، وبعملون على نقل الاصابات وسط انتشار للجيش.