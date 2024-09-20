شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى العربى السادس للمياه يطلق 3 مبادرات إقليمية للأمن المناخى والمائى والغذائى والان مع تفاصيل الخبر

اختتم المنتدى العربي السادس للمياه أعماله بإمارة أبوظبي بإصدار عدة توصيات مهمة في مقدمتها إطلاق 3 مبادرات إقليمية لتحقيق الأمن الغذائى والمائى والترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية.

وأطلقت المبادرة الأولي تحت عنوان "مستقبل الموارد المائية غير التقليدية وإدارة ندرة المياه والتكيف مع المناخ فى المنطقة العربية". أما الثانية فجاءت تحت عنوان " المنصة العربية للأمن المناخي والتكيف والمرونة للتنمية المستدامة ,والثالثة حملت شعار "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية " مسار الادارة المستدامة والقدرة على الصمود فى المنطقة العربية".

كما أوصي المنتدى بتبني الحلول غير التقليدية لمشكلات ندرة المياه والتغيرات المناخية وتعظيم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبديلة في تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف بكافة أنواعها واستخدامها في أغراض الزراعة وري الحدائق .

وكان المنتدي قد اختتم أعماله بجلسة تفاعلية لبحث التحرك المشترك لتنفيذ التوصيات الناجمة عن الندوات العلمية والحوارية علي مدار أيام انعقاد المنتدي الثلاثة بما يحقق الأهداف المرجوة نحو مستقبل مستدام للمياه.

وأكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه أن مستقبل منطقتنا يعتمد على المشاركة النشطة للشباب والنساء في قطاع المياه، وبالتالي يجب أن نخلق فرصًا لمشاركتهم في عمليات صنع القرار وبرامج بناء القدرات لاستغلال إمكاناتهم في قيادة جهود إدارة المياه المستقبلية.

‏وقال أبو زيد في ختام أعمال المنتدى العربي السادس للمياه الذي استضافته إمارة أبوظبي، إن تعزيز البحث والابتكار وبناء القدرات لمواجهة التحديات المائية المتزايدة، يجب أن نستمر في الاستثمار في البحث والابتكار، مع تعزيز مبادرات بناء القدرات لتزويد الجيل القادم من قادة المياه بالمهارات والمعرفة اللازمة لدفع الحلول المستقبلية.

كما أكد أبو زيد علي أن التخفيف من تأثيرات التغير المناخي لايزال يشكل تهديدًا كبيرًا على مواردنا المائية. لذا يجب أن نولي الأولوية لإجراءات التكيف، مثل ممارسات إدارة المياه المستدامة والبنية التحتية المقاومة، مع المشاركة الفعالة في الجهود العالمية للتخفيف من آثار التغير المناخي.

وخلال الجلسة التفاعلية في ختام أعمال المنتدي وبحث آليات تنفيذ التوصيات الناجمة عن الندوات العلمية والحوارية علي مدار أيام انعقاد المنتدي الثلاثة، قال الدكتور صفوت عبد الدايم مستشار المجلس العربي للمياه، إن الجلسة سعت إلى براز الرؤى الإقليمية والدولية للتعاون ووضع خريطة طريق للإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات المنتدى ، وحددت أولويات العمل المشترك ومجالات التعاون لمواجهة تحديات قطاعات المياه وذلك من خلال استراتيجيات تعاون وحلول مبتكرة نحو مستقبل آمن للمياه.

‏وأضاف أنه تم خلال الجلسة أيضا بحث السعي لتوفير التمويل والاستثمارات المستدامة لمشروعات المياه والصرف الزراعي وتمكين الشباب والمرأة في إدارة المياه، مشيرا إلى أن مناقشات الجلسة الختامية أبرزت أهمية التعاون والعمل الجماعي بين شركاء التنمية الإقليميين والدوليين و القطاع الخاص لزيادة استثماراتهم في الموارد المائية غير التقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة وخاصة فيما يتعلق بتحلية مياه البحر وحصاد مياه سيول والأمطار واستمطار السحب ،علاوة على إقامة سدود حصاد الأمطار.

وأشار عبد الدايم إلى أنه تم التأكيد على الدور المنوط به المجلس العربي للمياه كمؤسسة عربية تضم كل الخبرات من الحكوميين والقطاع الخاص والأكاديميين وخبراء المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ,لتوفير منصات تعاون تحقق هدف الوصول إلى مستقبل مستدام وآمن للمياه في الوطن العربي.

آليات للتعاون والتمويل

وأوضح الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه، أن الحاجة إلى آليات تمويل قوية كانت من المواضيع الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها, ومن ضمن التوصيات، ويجب أن نشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونستقطب الاستثمارات الدولية، ونستكشف الأدوات المالية المبتكرة مثل السندات الخضراء وصناديق المناخ لتسريع تنفيذ المشاريع المائية.

كما أكدت التوصيات على ضرورة تمكين الشباب والنساء في قطاع المياه ,حيث يعتمد مستقبل منطقتنا على المشاركة النشطة للشباب والنساء في قطاع المياه.

ولفت العطفى إلى ضرورة أن نخلق فرصًا لمشاركتهم في عمليات صنع القرار وبرامج بناء القدرات لاستغلال إمكاناتهم في قيادة جهود إدارة المياه المستقبلية.

إنتاج الميآه من الهواء

ومن جانبه، أكد الدكتور رؤوف درويش عضو مجلس محافظي المياه وأمين صندوق المجلس العربي للمياه ,أن من أهم توصيات المنتدي هو تعميم التجارب الرائدة والناجحة في بعض الدول العربية مثل إنتاج المياه من الهواء في الإمارات والتي غزت زجاجات المياه المنتجة من الهواء الأسواق والمنازل وعلبها إقبال كبير نظرا ً لخلوها تماما من اي عناصر أخرى.

وقال درويش، إن عددا من الشركات الدولية والعربية عرضت خلال المنتدي تجاربها الناجحة في معالجة مياه الصرف بدرجات متقدمة واستخدام هذه المياه في المنازل والمصانع,لافتا إلىأن أهمّ توصيات المنتدي هو البناء علي تلك التجارب الناجحة في إنتاج المياه غير التقليديّة لمواجهة الندرة المائية والعمل على مستقبل آمن ومستدام للمياه بكافة الدول العربية.

واختتم الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربى للمياه أعمال المنتدى بإعلان مجمل التوصيات , والتأكيد على اعتماد نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي , مبينا أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها بمعزل عن بعضها البعض.

وقال عبد الرحمن، لقد بات من الضروري تبني نهج شمولي يدمج جميع القطاعات لضمان كفاءة استخدام الموارد، وتوزيع عادل للمياه، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.