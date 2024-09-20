شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يشارك بالمؤتمر السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، في المؤتمر والمعرض السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي EAIE، والذي يقام هذا العام في دورته الـ 34، بمدينة تولوز بفرنسا، تحت عنوان "نحن في طريقنا"، وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 20 سبتمبر 2024.

تأتي مشاركة رئيس جامعة القاهرة في المؤتمر والمعرض السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي، ضمن الوفد المصري المشارك والذي يضم الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماهر مصباح أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، وعدد من رؤساء وممثلي الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

واجتمع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال مشاركته، مع عدد من مسؤولي الجامعات الفرنسية والأوروبية، حيث تطرقت الاجتماعات الثنائية إلى الترتيب لعقد شراكات وإبرام اتفاقيات تعاون بشأن برامج أكاديمية مشتركة ومزدوجة، مع تبادل زيارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون في المشاريع البحثية في إطار اتفاقية إيراسموس، فضلًا عن غيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن الأكاديمي والبحثي.

وشارك رئيس جامعة القاهرة في لقاء خاص حول العلاقات المصرية - الفرنسية، حيث أجرى مداخلة تطرق فيها للعلاقة التاريخية التي تربط جامعة القاهرة بالجامعات الفرنسية، مشيرًا إلى مراحل تطور هذه العلاقة الممتدة، والتي كان أحد أهم محطاتها التعاون المثمر مع جامعة باريس 1 - السربون في برنامج الحقوق ومن بعده برنامج الاقتصاد والعلوم السياسية، إضافة إلى التعاون المستجد في برنامج الدراسات العليا المزمع إطلاقه مع جامعة "إكس مارسيليا" حول الاستدامة والمدن الذكية، وكذلك وجود 13 اتفاقية ثنائية بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية، فضلًا عن إنشاء مقر للمكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بمقر الفرع الدولي لجامعة القاهرة، مؤكدًا الحرص على تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة.