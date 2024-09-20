شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انقطاع مياه الشرب 5 ساعات عن منشية ناصر و10 مناطق بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد 11 منطقة بمحافظة القاهرة انقطاع المياه لمدة 5 ساعات، غدا السبت بمناطق الدراسة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 11 منطقة بالدراسة وهى ( شارع الشيخ صالح الجعفرى – مستشفى القاهرة الفاطمية – شارع المنصورية حتى قسم الجمالية – معسكر الأمن المركزى والعمليات الخاصة – قطاع الدراسة – شارع صلاح سالم للأمن المركزى – دار الإفتاء ومشيخة الأزهر – شارع محمد عبده ومتفرعاته خلف مستشفى الحسين – كليات جامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين بشارع الأزهر – مستشفى الحسين الجامعى – منطقة منشية ناصر)، وذلك نظرًا لقيامها بتغيير محابس سحب وطرد طلمبات روافع الدراسة.

وأضافت أن ذلك اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 21-9-2024 وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم ولمدة 5 ساعات، وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة، أنها سوف تدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.