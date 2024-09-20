شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء أول محطة متكاملة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى الجمعة، 20 سبتمبر 2024 05:30 ص

ينشر ”الخليج 365” أهم المعلومات عن مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، ضمن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالموانئ المصرية. يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول وتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة. يستهدف تداول من 6 لـ7 ملايين طن سنويا. يتم المشروع بأيادي مصرية، داخل مياه البحر. طول الرصيف 1150 مترا بعمق يصل إلى 16 مترا وعرض 54 مترا. تم إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بسبب الطلب المتزايد على التخزين. ستكون أول محطة متكاملة بـ الموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة. المشروع سيكون بأعلى طاقة تفريغية للحبوب الموانئ المطلة على البحر المتوسط. يضم المشروع ظهير خلفي بمساحة تبلغ 300 ألف م2. سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240م. يتم تنفيذ المشروع من خلال شركة مصرية. من المقرر أن ينتهى المشروع في الربع الأول من العام القادم. يشهد ميناء الدخيلة إنشاء رصيف 100 وحواجز الأمواج، بجانب المشروع.

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