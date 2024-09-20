شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تلاميذ kg1 يعودون للمدارس بالقاهرة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم طلاب مدارس القاهرة بداية من غدا السبت، فى الحضور للدراسة، ومن المقرر أن يحضر تلاميذ kg1 بكل مدارس القاهرة، حسب الفترة لكل مدرسة.

وقسمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيام أول اسبوع دراسة على المراحل والصفوف الدراسية لتفادى الإزدحام والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب خلال أول أسبوع دراسة.

وسيتم انتظام الدراسة لكافة المراحل والصفوف الدراسية يوم الخميس بأول أسبوع السبت : يحضر صفوف kg1 الأحد: kg2 - أولى ابتدائي - اولى اعدادى واولى ثانوي، وكل الصفوف التى حضرت الأيام السابقة

الإثنين : 2ابتدائي - 3 ابتدائي، 2 اعدادى و2 ثانوي، وكل الصفوف التى حضرت الأيام السابقة

الثلاثاء : 4 ابتدائي - 5 ابتدائى، و3 اعدادى و3 ثانوي، كل الصفوف التى حضرت الأيام السابقة

الأربعاء: 6 ابتدائي، وكل الصفوف التى حضرت الأيام السابقة

الخميس : يحضر جميع المراحل

يحضر كل صف فى اليوم وفى الفترة المخصصة له

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