شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 26 بيتًا من بيوت الله منها 24 مسجدًا جديدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف (26) مسجدًا اليوم الجمعة، منها (24) مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا يوم الجمعة 20/ 9/ 2024م، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه (204) مساجد، منها (169) مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، و(35) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه (12285) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (19) مليارًا و(327) مليون جنيه.

ففى مديرية أوقاف بنى سويف تم إحلال وتجديد مسجد نور الهدى، عزبة نصر جمعة دشاشة، سمسطا، ومسجد القاضى، سنور شرق النيل، بنى سويف، ومسجد الحلبى، قرية أشمنت، مركز ناصر.

وفى مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد كبكاب، عزبة كبكاب، مركز رشيد، ومسجد الفردوس البحرى، قرية كوم حفص، نديبة، مركزدمنهور، ومسجد بلال الكبير، قرية بلال النوبارية، مركز أبو المطامير، ومسجد الرحمة، قرية محمد رفعت، مركز حوش عيسى، ومسجد شريف خلف، قرية النشو البحرى، مركز كفر الدوار، وصيانة وتطوير المسجد الكبير، قرية السابى، مركز شبرا خيت، والمسجد الكبير، قرية سرسيقا، مركز كوم حمادة.

وفى مديرية أوقاف سوهاج تم إحلال وتجديد مسجد الرواروة، الصوامعة شرق، مركزأخميم.

وفى مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد العتيقى، قرية شباس الملح، مركز دسوق.

وفى مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد مصطفى اللحامى، الشواشنة، ومسجد المصطفى، طبهار، العجميين، ومسجد الرحمة، قرية الجعافرة، مركز إطسا.

وفى مديرية أوقاف المنيا تم إحلال وتجديد مسجد العمدة، قرية دمشاو هاشم، مركز المنيا، ومسجد السلام، عزبة طنطاوى، قرية الفقاعى، مركز أبو قرقاص، ومسجد الرحمن، عزبة الجارحى، قرية أم الساس، مركز بنى مزار.

وفى مديرية أوقاف قنا تم إحلال وتجديد مسجد عبد المنعم جلال، قرية الشرقى بهجورة، مركز نجع حمادى، ومسجد السلام، العبابدة، مركز نجع حمادي.

وفى مديرية أوقاف أسيوط تم إنشاء مسجد عبد المعتمد محمد على، قرية دير القصير، مركز القوصية، ومسجد عبد الله بن عباس، قرية القصير، مركز القوصية، وإحلال وتجديد مسجد السلام، قرية بنى مر، مركز الفتح، ومسجد عمر بن الخطاب، عزبة عمار، قرية المندرة قبلى، مركز منفلوط.

وفى مديرية أوقاف المنوفية تم إحلال وتجديد مسجد الغرايبة، سرس الليان.

وفى مديرية أوقاف الإسماعيلية تم إحلال وتجديد مسجد خالد بن الوليد، أبو خروع، أبو صوير.