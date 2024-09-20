شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلبة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلبة، حيث بدأ مترو الأنفاق فى استخراج اشتراكات الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، والتى جاءت بنسبة تخفيض تتراوح بين 88% حتى 91% وهى كالتالى:

● اشتراك طلبة منطقة واحدة لمدة 3 شهور بقيمة 150 جنيها.

● اشتراك طلبة منطقتين لمدة 3 شهور بقيمة 200 جنيه.

● اشتراك طلبة ثلاث وأربع مناطق لمدة 3 شهور بقيمة 250 جنيها.

● اشتراك طلبة خمس وست مناطق لمدة 3 شهور بقيمة 300 جنيه.



اشتراكات الطلبة

● تذكرة منطقة واحدة بعدد 9 محطات بقيمة 8 جنيهات.

● تذكرة منطقتين بعدد 16 محطة بقيمة 10 جنيهات.

● تذكرة ثلاث مناطق بعدد 23 محطة بقيمة 15 جنيها.

● تذكرة أربعة مناطق بعدد أكثر من 23 محطة بقيمة 20 جنيها.

● تذكرة ذوى الهمم جميع المناطق بعدد أكثر من 23 محطة بقيمة 5 جنيهات.

وأوضحت شركة مترو الأنفاق، أن أسعار الاشتراكات للجمهور وللطلبة وجميع الفئات الأخرى بنفس الأسعار التى تم الإعلان عنها بالموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg ولم يتم إجراء أى زيادات عليها.