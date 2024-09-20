شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد استمرار جهود مصر في العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، استمرار جهود مصر في العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وبما يسهم في استعادة الاستقرار في المنطقة شديدة الاضطراب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الخارجية، الخميس، مع كل من السناتور الديمقراطي "ديك ديربان" محفز الأغلبية الديمقراطية وعضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، والسناتور الديمقراطي "جيف ميركلي" نائب محفز الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ؛ كما التقى مع السناتور الديمقراطي "جاك ريد" رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، وذلك خلال زيارته الحالية لواشنطن.

وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن لقاءات وزير الخارجية شهدت التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية الاستراتيجية.

واستعرض وزير الخارجية أهم التطورات التي تشهدها مصر على صعيد التنمية الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث قدم عرضاً حول تطورات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026، والتي تتناول حقوق الإنسان من منظور شامل، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكذا ما تحقق على صعيد الحريات الدينية والمدنية، وهو ما يعكس المنحى الإيجابي الذي تتعامل به مصر في هذا الملف.

وقال السفير خلاف، إن الوزير حرص على استعراض الدور الذي تضطلع به مصر للتعامل مع الأزمات في السودان وليبيا، بالإضافة إلى شرح محددات موقف مصر من الصومال، الذي يرتكز على دعم جهود السلطة المركزية في مُكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك من خلال الأطر الثنائية أو من خلال المُساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة.

وأضاف أن الوزير لمس إجماعاً - خلال لقاءاته - على الدور المحوري والاستراتيجي الذي تضطلع به مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة.