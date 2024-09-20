انهت محافظة القاهرة استعداداتها لاستقبال 2475608 طالب وطالبة فى العام الدراسى الجديد 2024 - 2025 بجميع مدارس القاهرة، حيث اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.

شكرا لقرائتكم خبر عن الاهتمام بنظافة الفصول أبرزها.. تعرف على استعدادات محافظة القاهرة لعودة الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012