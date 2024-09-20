شكرا لقرائتكم خبر عن الاهتمام بنظافة الفصول أبرزها.. تعرف على استعدادات محافظة القاهرة لعودة الدراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالجمعة، 20 سبتمبر 2024 01:00 ص
انهت محافظة القاهرة استعداداتها لاستقبال 2475608 طالب وطالبة فى العام الدراسى الجديد 2024 - 2025 بجميع مدارس القاهرة، حيث اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.
وفى النقاط التالية نرصد أهم الاستعدادات لعودة المدارس بالقاهرة..
- رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي.
- الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها والحفاظ على دهاناتها.
- العمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس.
- صيانة الفصول ، ومتابعة سلامة الإضاءة ، وكفاءة الإنارة.
- التأكد من إحكام غلق أي فتحات بأعمدة الإنارة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها.
- سلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه.
- تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين.
- التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دورى.
- التأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها.
- التواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى وحتى نهايته لمتابعة انتظام العملية التعليمية.
- تسليم الكتب المدرسية للطلاب بجميع المراحل.
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