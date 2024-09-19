شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تسجيلي عن الدور الوطني لنقابة الأشراف خلال احتفالية المولد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

عرض المركز الإعلامي لـ نقابة الأشراف، فيلما تسجيليا خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية السيد محمود الشريف نقيب الأشراف.

وتضمن الفيلم، الدور التاريخي لنقباء الأشراف منذ تدشين النقابة وحتى الآن والمبادرات التي أطلقتها

على مدار تاريخها والمتعلقة بنشر سماحة الإسلام الوسطي والتصدي للمفاهيم المغلوطة، وكذلك الخاصة بتوعية الشباب وبناء الوعي.

ويتضمن الحفل، فقرات للإنشاد الديني وكلمات لكلا من "السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق.

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل تكريم بعض الشخصيات الذين بذلوا مجهودات كبيرة في نشر سماحة الإسلام الوسطي.

ويحضر الحفل، السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ عدنان ميساوي من أشراف مكة، وزير الأوقاف الصومالي السابق الشيخ عبدالقادر شيخ علي إبراهيم، وأعضاء المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، والكثير من قيادات الأزهر والأوقاف.