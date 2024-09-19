ارتفاع الحرارة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة ارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، كما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا مائل للحرارة رطب ليلا.

وأشارت الهيئة إلى توقعات بنشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتكون درجة الحرارة العظمى غدًا، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، 39 درجة على القاهرة والوجه البحري، و32 درجة على السواحل الشمالية، و40 درجة على جنوب سيناء، و40 درجة على شمال الصعيد و43 درجة على جنوب الصعيد.

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