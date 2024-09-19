شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لوقف أى تهديدات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لوقف أي تهديدات في المنطقة، موضحا أن جولة بلينكن بمنطقة الشرق الأوسط تستهدف العمل على وقف إطلاق النار بغزة، ومن مصلحة الجميع التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة لإعادة المحتجزين وتهدئة التوترات حول الخط الأزرق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "ندعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام حماس وحزب الله وإيران ووكلائها، والحلول الدبلوماسية هي الأفضل لإسرائيل لمواجهة التحديات الأمنية، والوضع يزداد خطورة منذ السابع من أكتوبر وحزب الله يشن هجمات يومية ضد إسرائيل، وتركيزنا ينصب على مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلنه بايدن نهاية مايو الماضي".

وتابع: "مستمرون في الدفع نحو حل دبلوماسي للأزمة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، والولايات المتحدة لا تريد رؤية مزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان، والولايات المتحدة تدعم تهدئة الوضع بين إسرائيل وحزب الله، مضيفا أننا نشعر بالقلق البالغ بسبب محاولات إيران للتأثير على الانتخابات الأمريكية".