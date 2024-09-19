شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا وجود لأى وباء فى أسوان وعينات المياه مطابقة للمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بإرسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي إلى المحافظة، وعلى الفور توجه الفريق إلى منطقة العمل، حيث أشارت الدلائل الأولية التي رصدها الفريق إلى الحقائق التالية:

- بمراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية (المسلة، الصداقة، أسوان الجامعي، دارو المركزي ) تلاحظ أنه حتى مساء يوم 18/9/2024 تردد عدد من المرضى على المستشفيات مصابة باعراض نزلات معوية (إسهال- غثيان -قيئ) ، تم حجز عدد (63) منهم فى المستشفيات، ولم تستدع حالة بقية المرضى الصحية الحجز بالمستشفيات وتم إعطائهم العلاج المناسب والتوصية الطبية باستكمال العلاج بالمنزل.

- تم خروج عدد (16) حالة بعد تحسن حالتهم الصحية وما تزال بقية الحلات تتلقى العلاج بالمستشفيات

- لا يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات حيث إن غالبية الحالات من منطقتى أبو الريش بحرى و دراو ولكل منهم محطة مياه منفصلة.

- أثبت فحص عينات طرد المحطة الأولي (بحري) مطابقتها للمواصفات القياسية فى العينة التي تم سحبها حاليا وخلال آخر ثلاثة اشهر والثانية عدم وجود أى تغير ميكروبيولوجي أو كيميائى.

- يواصل الفريق المركزي التابع لوزارة الصحة اتخاذ الاجراءات المعملية اللازمة و تفعيل منظومة الترصد و المتابعة من خلال اجهزة الوزارة المعنية وسيتم الاعلان عن النتائج النهائية لجميع الفحوصات والإجراءات التي قام بها الفريق المتخصص فور الانتهاء منها.



- وتؤكد وزارة الصحة والسكان ان خطر الاصابة بالنزلات المعوية منخفض للغاية إذا اتبعت الاجراءات الصحية السليمة

* غسل اليدين بشكل متكرِّر، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناوُل الطعام.



* شرب المياه الآمنة من المصادر غير الملوثة



* تناوَلْ الطعام المطبوخ والساخن تماما وتجنب طعام الباعة المتجولين



* غسل الفواكه والخضراوات جيدا قبل تناولها



- وتهيب وزارة الصحة بجميع المواطنين عدم الالتفات إلى الأخبار غير الموثقة والحصول على معلوماتهم من الإفادات التي تصدرها الجهات المختصة بوزارة الصحة والسكان.