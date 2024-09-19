شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتقدم بالعزاء لأسر ضحايا حادث تصادم قطارى الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث تصادم قطارى الزقازيق، موضحا أنه تابع ردود الأفعال والتشكك فى مشروعات الدولة فى هذا القطاع، قائلا: "هذا المرفق وصل لحالة من التدهور صعبة للغاية لأنه لم يكن يصل له الموارد التى تكفى حتى للصيانة".

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن خط الحادث طوله أكثر من 214 كيلو وأبراج التحكم تم تحويلها لأبراج كهربائية ويتبقى منهم 4 فقط سيتم تحويلهم قريبا ومنهم البرج الذى شهد الحادث.