شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: القطاع الخاص السعودى سيضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك استثمارات مصرية فى السعودية تقدر بـ 5700 شركة مصرية ، فأصبح هناك استثمارات متبادلة وتواجد مصرى فى السعودية مثلما يوجد استثمارات سعودية فى مصر.

وأوضح أن القطاع الخاص السعودى سيدخل استثمارات فى مصر، وهناك اهتمام شديد بزيادة الاستثمارات الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الجانب الألمانى خلال زيارة الرئيس الألمانى لمصر، تحدثوا مع المسئولين المصريين عن مشروعات كبيرة بالدولة المصرية، وتوسعات جديدة لمشروعاتهم.

وأوضح أن اللجنة العليا المصرية - الكويتية ناقشت تفعيل استثمارات كويتية فى مصر الفترة المقبلة.

تقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث تصادم قطارى الزقازيق، موضحا أنه تابع ردود الأفعال والتشكك فى مشروعات الدولة فى هذا القطاع، قائلا: "هذا المرفق وصل لحالة من التدهور صعبة للغاية لأنه لم يكن يصل له الموارد التى تكفى حتى للصيانة".

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن خط الحادث طوله أكثر من 214 كيلو وأبراج التحكم تم تحويلها لأبراج كهربائية ويتبقى منهم 4 فقط سيتم تحويلهم قريبا ومنهم البرج الذى شهد الحادث.