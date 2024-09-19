شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تفعيل استثمارات كويتية فى مصر الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الجانب الألمانى خلال زيارة الرئيس الألمانى لمصر، تحدثوا مع المسئولين المصريين عن مشروعات كبيرة بالدولة المصرية، وتوسعات جديدة لمشروعاتهم.

وأوضح أن اللجنة العليا المصرية - الكويتية ناقشت تفعيل استثمارات كويتية فى مصر الفترة المقبلة.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بخالص العزاء لأسر ضحايا خادث قطارى الزقازيق، موضحا انه تابع ردود الأفعال والتشكك فى مشروعات الدولة فى هذا القطاع، قائلا: "هذا المرفق وصل لحالة من التدهور صعبة للغاية لأنه لم يكن يصل له الموارد التى تكفى حتى للصيانة".

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن خط الحادث طوله أكثر من 214 كيلو وأبراج التحكم تم تحويلها لأبراج كهربائية ويتبقى منها 4 فقط سيتم تحويلهم قريبا ومنهم البرج الذى شهد الحادث.