شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء عن ظهور حالات مرضية فى أسوان: نتابع الموضوع لمعرفة الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على ظهور بعض الحالات المرضية فى أسوان وصلت لـ200 حالة قائلا: "تم نزول فرق طبية للمتابعة ويتم المتابعة لحظة بلحظة لمعرفة سبب هذا الأمر".

قال الدكتور مصطفى مدبولى: "سنعود لإنتاج الغاز من حقل ظهر لنفس معدلات ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية قبل نهاية يونيو".

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن انقطاع الكهرباء لن يعود مرة آخرى وتم تأمين الشحنات اللازمة لضمان عدم انقطاع التيار مرة أخرى، مضيفا أنه تم الموافقة على تدبير 7 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء لتأمين تنفيذ مشروعات للطاقة.

وأشار إلى أن الحكومة حددت من 4 إلى 5 مناطق لتنميتها على ساحل البحر الأحمر وليس منطقة " رأس بناس " فقط، على غرار صفقة رأس الحكمة.

وأوضح أن هناك استثمارات مصرية فى السعودية تقدر بـ5700 شركة مصرية، فأصبح هناك استثمارات متبادلة وتواجد مصرى فى السعودية مثلما يوجد استثمارات سعودية فى مصر.

وأكد أن القطاع الخاص السعودى سيدخل فى استثمارات فى مصر، وهناك اهتمام شديد بزيادة الاستثمارات الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الجانب الألمانى خلال زيارة الرئيس الألمانى لمصر، تحدثوا مع المسئولين المصريين عن مشروعات كبيرة بالدولة المصرية، وتوسعات جديدة لمشروعاتهم.

وأوضح أن اللجنة العليا المصرية - الكويتية ناقشت تفعيل استثمارات كويتية فى مصر الفترة المقبلة.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطارى الزقازيق، موضحا انه تابع ردود الأفعال والتشكك فى مشروعات الدولة فى هذا القطاع، قائلا: "هذا المرفق وصل لحالة من التدهور صعبة للغاية لأنه لم يكن يصل له الموارد التى تكفى حتى للصيانة".

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن خط الحادث طوله اكثر من 214 كيلو وأبراج التحكم تم تحويلها لابراج كهربائية ويتبقى منهم 4 فقط سيتم تحويلهم قريبا ومنهم البرج الذى شهد الحادث.