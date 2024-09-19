شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأعلى يعلن الجزء الثانى من الحركة القضائية لعام 2024-2025.. الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، بجلسة 18 سبتمبر لسنة 2024، على الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائي 2024-2025.

وأضاف بيان المجلس، أنه تم النظر في اعتراضات رجال القضاء عليه، وراعى المجلس الظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء، وانتهى إلى ما تضمنته الكشوف على أن تكون الترقيات اعتبارا من 30 يونيو 2024.