شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الكليات 2024.. الدرجات الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية للقبول بالكليات. وجاءت الحدود الدنيا للشعبة الأدبية وجاءت الحدود الدنيا للشعبة الأدبية ألسن كفر الشيخ 366.5 اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 364.5 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 358.5 ألسن عين شمس 358.5 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 355.5 ألسن الفيوم 355 إعلام القاهرة 354.5 سياسة واقتصاد السويس 353 ألسن بني سويف 350.5 ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.5 سياسة واقتصاد بني سويف 349.5 إعلام عين شمس 349 ألسن المنيا 348.5 ألسن سوهاج 346.5 ألسن أسوان 346 إعلام المنوفية 345.5 ألسن الأقصر 345.5 إعلام بني سويف 343 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 342.5 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 342 إعلام جنوب الوادي 341 آثار دمياط 336.5 حقوق بور سعيد 336 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 336 آثار الزقازيق بصان الحجر 335.5 آثار القاهرة 334 الاعاقة والتأهيل بني سويف 334 آثار عين شمس 333 آثار الفيوم 330 حقوق سوهاج 327.5 آثار أسوان 327 آثار و لغات مطروح 326 تربية بور سعيد 324.5 آثار الأقصر 324.5 حقوق جنوب الوادي 324 آثار جنوب الوادي 321.5 حقوق انتساب موجه سوهاج 321 آثار سوهاج 320 تربية الزقازيق 320 تربية عين شمس 319.5 تربية الإسكندرية 318.5 تربية المنصورة 318 آداب القاهرة 317.5 حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5 فنون جميلة (فنون) حلوان 316 تربية طنطا 313.5 تربية بنها 313.5 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 309 آداب انتساب موجه القاهرة 309 تربية دمنهور 308.5 تجارة الإسكندرية 308 آداب عين شمس 308 تجارة القاهرة 307.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 307.5 تربية كفر الشيخ 307 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 306.5 تجارة جنوب الوادي 306.5 آداب الإسكندرية 306 حقوق أسوان 305 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5 آداب انتساب موجه عين شمس 304.5 تجارة انتساب موجه القاهرة 304 آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5 تربية دمياط 302.5 تجارة و إدارة أعمال حلوان 302 تربية حلوان 302 تربية السويس 301 آداب حلوان 301 تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301 تجارة عين شمس 301 تجارة دمياط 300.5 تربية المنيا 300.5 تجارة انتساب موجه عين شمس 299 تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299 تربية مدينة السادات 299 حقوق انتساب موجه أسوان 299 آداب انتساب موجه حلوان 299 تربية بنات عين شمس 298.5 تربية مطروح 298.5 فنون جميلة (فنون) المنصورة 298 تربية الفيوم 297.5 حقوق المنيا 297.5 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 297 تجارة المنصورة 297 تجارة الزقازيق 297 آداب بنها 296.5 تربية سوهاج 295 تجارة انتساب موجه دمياط 294 تجارة انتساب موجه المنصورة 294 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 294 تجارة بنها 294 آداب انتساب موجه بنها 293.5 دار العلوم القاهرة 293.5 تربية أسوان 293.5 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293 حقوق كفرالشيخ 293 تجارة انتساب موجه بنها 292.5 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 292 تجارة دمنهور 292 تربية بني سويف 291 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 291 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 290.5 تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.5 تجارة سوهاج 290.5 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 290.5 آداب بنات عين شمس 290.5 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 290 تربية أسيوط 290 تجارة المنوفية بشبين الكوم 290 تجارة أسوان 289.5 تربية جنوب الوادي بالغردقة 289.5 تربية الاقصر 289 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 288.5 تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 288.5 تجارة انتساب موجه دمنهور 288.5 تربية العريش 288 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 288 تربية جنوب الوادي 287.5 تربية الوادي الجديد 287 حقوق دمياط 287 حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 286.5 تجارة كفر الشيخ 286.5 تجارة طنطا 286.5 تجارة بور سعيد 286 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 286 تجارة انتساب موجه أسوان 286 تجارة بني سويف 285.5 تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 285.5 تجارة أسيوط 285.5 آداب و علوم إنسانية السويس 285.5 تجارة السويس 285 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 285 آداب المنوفية بشبين الكوم 285 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 284 تجارة انتساب موجه طنطا 284 آداب الفيوم 284 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283.5 تجارة انتساب موجه السويس 283.5 تجارة انتساب موجه بور سعيد 283.5 حقوق الفيوم 283.5 تجارة العريش 283.5 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 283 تجارة انتساب موجه بني سويف 282.5 آداب المنصورة 282.5 تجارة مدينة السادات 282.5 آداب انتساب موجه الفيوم 282.5 تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282 آداب دمياط 282 تجارة انتساب موجه أسيوط 282 تجارة انتساب موجه سوهاج 282 تجارة انتساب موجه العريش 281.5 آداب طنطا 281.5 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 281.5 تربية (طفولة) عين شمس 281 سياحة وفنادق الإسكندرية 281 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 281 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 280.5 آداب دمنهور 280.5 آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.5 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 280.5 آداب أسوان 280 آداب الزقازيق 280 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 280 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 279.5 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 279.5 آداب انتساب موجه المنصورة 279 آداب انتساب موجه طنطا 279 فنون جميلة (فنون) المنيا 279 آداب بور سعيد 279 آداب انتساب موجه دمنهور 278.5 آداب انتساب موجه الزقازيق 278.5 آداب انتساب موجه بور سعيد 277.5 آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 277.5 حقوق القاهرة 277.5 فنون جميلة (فنون) أسيوط 277.5 آداب انتساب موجه دمياط 277.5 آداب كفر الشيخ 277.5 آداب انتساب موجه كفر الشيخ 277 آداب انتساب موجه أسوان 277 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 277 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 276.5 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 276 حقوق انتساب موجه القاهرة 276 تربية (طفولة) السويس 276 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 275.5 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 275.5 تربية طفولة مبكرة المنصورة 275.5 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 275.5 تربية (طفولة) كفر الشيخ 275 تربية (طفولة) الإسكندرية 275 آداب انتساب موجه العريش 275 آداب العريش 275 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 274.5 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 274.5 تربية (طفولة) طنطا 274.5 تربية طفولة مبكرة المنوفية 274.5 حقوق عين شمس 272.5 تربية نوعية القاهرة 271 حقوق انتساب موجه عين شمس 271 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 270.5 فنون جميلة (فنون) الأقصر 270 آداب انتساب موجه أسيوط 270 حقوق أسيوط 270 آداب انتساب موجه بني سويف 269.5 حقوق بني سويف 268.5 تربية طفولة مبكرة القاهرة 268 آداب انتساب موجه المنيا 267.5 حقوق انتساب موجه بني سويف 266 آداب انتساب موجه الوادي الجديد 266 حقوق حلوان 265.5 حقوق انتساب موجه أسيوط 265.5 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 265.5 آداب بني سويف 265.5 حقوق انتساب موجه حلوان 265 تربية طفولة مبكرة دمنهور 265 تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 264.5 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 264 آداب انتساب موجه جنوب الوادي 263.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 263 آداب انتساب موجه سوهاج 262.5 حقوق بنها 262 آداب أسيوط 261.5 حقوق انتساب موجه بنها 261 تربية نوعية عين شمس 260.5 دار العلوم الفيوم 260.5 تربية (طفولة) دمنهور 259.5 تربية (تعليم ابتدائي) العريش 258 تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 257.5 آداب المنيا 257 حقوق المنوفية بشبين الكوم 256 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 256 حقوق الإسكندرية 256 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255.5 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 254.5 تربية نوعية الإسكندرية 254.5 آداب الوادي الجديد 254 تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 253.5 حقوق الزقازيق 253.5 تربية طفولة مبكرة الفيوم 253.5 حقوق انتساب موجه الزقازيق 252 حقوق المنصورة 251 حقوق طنطا 251 آداب جنوب الوادي 250.5 تربية رياضية بنين المنصورة 250 حقوق انتساب موجه طنطا 250 حقوق انتساب موجه المنصورة 249.5 آداب سوهاج 249.5 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 249.5 حقوق مدينة السادات 248.5 دار العلوم انتساب موجه المنيا 248.5 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 248 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 248 تربية طفولة مبكرة أسيوط 247.5 السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 247.5 دار العلوم المنيا 247 دار العلوم انتساب موجه أسوان 247 تربية نوعية طنطا 246 دار العلوم أسوان 246 سياحة وفنادق بني سويف 246 تربية نوعية المنصورة 246 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246 سياحة وفنادق المنيا 246 سياحة وفنادق مطروح 246 سياحه وفنادق الاقصر 246 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246 سياحة وفنادق الفيوم 246 سياحة وفنادق مدينة السادات 246 تربية نوعية بنها 246 سياحة وفنادق المنصورة 246 السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 245.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 245.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 244.5 تربية (طفولة) سوهاج 244.5 تربية نوعية الفيوم 243.5 السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 243.5 تربية طفولة مبكرة المنيا 243 تربية (طفولة) أسوان 242.5 تربية (طفولة) العريش 242.5 تربية رياضية بنين بنها 242.5 تربية نوعية الزقازيق 242.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 242 تربية نوعية كفر الشيخ 242 تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 242 خدمة اجتماعية حلوان 242 تربية طفولة مبكرة بني سويف 242 تربية (طفولة) جنوب الوادي 241.5 تربية (طفولة) الوادي الجديد 240.5 سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة 240.5 تربية نوعية المنوفية بأشمون 239.5 تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 237.5 تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 237.5 تربية نوعية بور سعيد 236.5 تربية نوعية أسيوط 236 تربية نوعية المنصورة بميت غمر 235.5 تربية نوعية المنيا 235 أقتصاد منزلى حلوان 233.5 تربية نوعية أسوان 233.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 233 أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 232.5 تربية نوعية جنوب الوادي 232.5 تربية نوعية دمياط 232 طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 231.5 ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 231.5 تربية نوعية مطروح 231.5 تربية رياضية بنات بنها 231.5 تربية نوعية سوهاج 230.5 خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 230.5 أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 230.5 خدمة اجتماعية الفيوم 230 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 230 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 230 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 230 العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 230 معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 230 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 230 طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 230 العالي للغات 6 اكتوبر 230 العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 230 العالي خدمه اجتماعيه بنها 230 العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 230 معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 230 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 230 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 230 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 230 معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 229 خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 229 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 228.5 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 228.5 ع.دولى اعلام مدينةالشروق 228 أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 227.5 تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 227.5 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 226.5 معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 226.5 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 226 العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 226 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 226 تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 225.5 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 225.5 معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 225 عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 225 الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 224.5 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 224.5 كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 224 القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 224 تربية رياضية بنين حلوان 224 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 224 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 224 خدمة اجتماعية أسيوط 223.5 تربية رياضية بنين الإسكندرية 223 تربية رياضية بنات الإسكندرية 223 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 223 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 223 القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 222.5 معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 222 المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 222 العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 222 أقتصاد منزلى العريش 222 المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 222 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 222 سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 221.5 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 221.5 المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 221.5 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 221.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 221.5 المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 221 الفني لترميم الآثار بالاقصر 221 معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 221 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 220.5 الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 220.5 الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 220 تربية رياضية بنات دمياط 220 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 220 عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 220 خدمة اجتماعية أسوان 220 الفني التجارى بالروضه 219.5 المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 219.5 العالي للغات بمصر جديده 219.5 المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 219 معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 219 معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 219 تربية رياضية بنين طنطا 219 كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 218.5 معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 218.5 العالي ترميم الآثار بأبي قير 218.5 الفراعنة العالي إدارة أعمال 218 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 218 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 217.5 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 217.5 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 217.5 تربية رياضية بنات طنطا 217.5 تربية رياضية بنين الفيوم 217.5 الفني التجارى بالزقازيق 217.5 تربية رياضية بنين الزقازيق 217 القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 217 المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 217 المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا 217 العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 217 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 217 نظم معلومات ادارية قطاميه 216.5 معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 216.5 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 216.5 معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 216 الفني التجارى باسوان 216 التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 216 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 216 العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 216 الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 216 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 216 العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 216 العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 215.5 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 215.5 معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 215.5 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 215 الفني التجارى بالمطريه 215 معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 215 الفني التجارى بشبرا 214.5 الفني التجارى بالمنصوره 214.5 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 214.5 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 214 معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 214 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 214 طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 214 العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 214 التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 214 الفني التجارى باسيوط 214 العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 213.5 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 213.5 طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 213.5 العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 213 الفني التجارى ببنها 213 العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 213 الفني للفنادق الاسكندريه 213 عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 213 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 212.5 العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 212.5 معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 212.5 العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 212 العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 212 العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 212 عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 212 عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 211.5 الفني التجارى ببور سعيد 211.5 الفني التجارى بالاسكندريه 211.5 الفني التجارى بالعريش 211 معهد المنيا العالى للغات 211 التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 211 العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 210.5 الفني التجارى بطنطا 210.5 المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير 210.5 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 210 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 210 العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 210 عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 210 الفني التجارى بدمنهور 210 العالي خدمه إجتماعيه اسوان 209.5 تربية فنية المنيا 209.5 العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 209.5 تربية رياضية بنين المنيا 209.5 تربية رياضية بنات المنيا 209 معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 209 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة 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