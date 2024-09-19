شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية: "الاعتماد والرقابة" تقود منظومة معايير الجودة وسلامة المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التامين الصحى الشامل، إن منظمة الصحة العالمية تدعم هيئة الرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية ولكل الخطوط الرامية للإصلاح الصحي ولتطوير النظام الصحي في مصر بشكل عام، و نفخر في هيئة الرعاية بإرساء كافة المبادئ الرامية لتحسين تجربة المريض داخل المنشآت الصحية والذي انعكس على عدد المنشآت الصحية المعتمدة بهيئة الرعاية والتي وصلت إلى 271 منشأة صحية بنسبة أكثر من 80% من المنشآت الصحية لدينا وفقًا لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية.

وأضاف، إن هيئة الرعاية أول هيئة في مصر تنضم لشبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH وحصلنا على اعتماد مستشفيين كمستشفى أخضر مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء ومستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد

واوضح، أن مصر استطاعت أن تتخطي حاجز عدم توافر الإمكانات أو الموارد الكبيرة المتاحة والحصول على العديد من الاعتمادات والتكريمات والجوائز في مجال الرعاية الصحية بشهادات عربية وعالمية، وقد تم اعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية وفقا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية أهلتنا لأن يكون لأول مرة في القطاع الصحي الحكومي مستشفيين معتمدين من لجنة الاعتماد الدولية المشتركة JCI ويصرح هذا رسالة قوية لكافة الدول في المنطقة والعالم أن الاعتماد القومي قادر على إعداد المنشآت الصحية للحصول على الاعتمادات الدولية

وقال، إن ما يحدث في مصر ثورة في الإصلاح الصحي يهدف بالأساس لتحقيق سلامة المرضى وأصبح لدينا مؤسسات صحية قوية تركز على وظائف محددة تعمل بتناغم وتناسق مع وزارة الصحة ودورها الاستراتيجي في التركيز على السياسات والتنسيق بين كافة الفاعلين في القطاع الصحي وتطوير التشريعات مع مجلسي النواب والشيوخ الموقرين.

ونجدد التزامنا في هيئة الرعاية نظل في المرتبة الأولى بين كل مقدمي خدمات القطاع الصحي الحكومي والخاص والأهلي للوصول إلى أعلى درجات تقديم الخدمات الصحية طبقا لمعايير الجودة وسلامة المرضى على المستويين المحلي والدولي

