شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية: الإدعاء بمعرفة الغيب يؤدى إلى الإلحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن ما ينتشر -في هذه الآونة- من أفكار وطقوس وإيحاءات تدعم الخرافات والوساوس والتخيلات؛ وما يدعو إليه كثير من مدربيها، من قدرة الإنسان على معرفة الغيب، أو جذب كل ما أراد من الأرزاق بمجرد التفكير فيها دون سعى إليها من خلال ما يسمى بـ «قانون الجذب»، أو قدرته على خوض تجربة الاقتراب من الموت وترك جسمه المادى والطيران بجسمه الأثيرى ومقابلة أشخاص فى أزمان غابرة ورؤية أجسام ملائكية أو شيطانية من خلال ما يسمى بـ«الإسقاط النجمى»، أو أن النجوم فاعلة مُدبرة مؤثرة فى مستقبل الإنسان ومصيره؛ لهى أفكار ضالة مُضِلَّة أودت بعقول كثير من الناس، بل وبحياتهم.

وكشف المركز أن الأفكار المذكورة أدخلت الكثير فى أنفاق مظلمة من الإلحاد والاكتئاب والفقر والفشل والجريمة، أو فى نوبات مزمنة من الاضطراب العقلى والنفسى والسلوكى، وقد ينتهي المطاف بأحدهم إلى إيذاء نفسه أو أهله، وقد تدفعه هذه الخرافات إلى قتل النفس التي حرّم الله؛ بزعم الراحة من الدنيا وعناءاتها.