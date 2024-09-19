شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إفتائية توضح أهم أسباب الإلحاد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى عالمنا العربي والإسلامي موجات من الإلحاد والتشكيك تستهدف شبابنا، فبعد أن كان الفكر الإلحادي مقتصراً على دوائر ضيقة من يطلقون على نفسهم النخبة، انتقل إلى الشباب بعد سلسلة من الأفكار التي تم تبسيطها بحيث يسهل على الشباب تلقفها والإيمان بها.



أهم الأسباب التى تؤدي إلي الإلحاد:



وحصل ”الخليج 365” على أحدث تقرير أعدته إدارة الأبحاث والدراسات الإفتائية التابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ضمن المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية والذي حمل عنوان " الإلحاد و الإفتاء" حيث تم رصد الأسباب التي تؤدي إلى الإلحاد وكذلك قدمت الدراسة روشتة لكل المفتيين الذين يتصدون للملحدين وكيفية التعامل معهم.

أهم الأسباب التي تؤدي إلي الإلحاد:

- انبهار بعض الناس بـ الثورة العلمية والتكنولوجية جعلهم يظنون أن المادة هي كل شيء، وأنها هي التي خلقت الأشياء من قبل.

- انتشار تلاقح الأفكار والرؤى ووجهات النظر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات والإنترنت، فقد تأثر بها البعض بحيث أصبح العالم قرية صغيرة.

- الاستسلام لوساوس الشيطان، فقد تعهد الشيطان بغواية البشرية.

- الظهور السيئ والمشين لبعض جماعات داعش والإخوان مما شوهت صورة الإسلام وخوَّفت منه.

- محاولة ضعيفي الإيمان للتفلت من ضوابط الأخلاق والالتزام الديني مما جعلهم يختارون الإلحاد ليريحوا ضمائرهم.

- الإعجاب بالعقل واعتقاده أنه قادر على خدمة الإنسان بعيدًا عن الشرائع الربانية.

- مرور بعض الناس بمشاكل نفسية وشعوره بالظلم أو بترك الله له يحفزه ويدفعه للكفر بالله وإنكار وجوده.

- التأمل في الكوارث والمصائب مما يجعله يعتقد بعدم وجود رب للكون.

- اختلافات الأديان واغتراره بكثره أعداد الملحدين يدفعه للكفر بالله.