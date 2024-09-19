شكرا لقرائتكم خبر عن أرصدة القمح بصوامع ميناء دمياط تصل لـ328 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن.. بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18479 طن تشمل : 1479 طن سماد و5280 طن رمل زجاجى و363 طن علف و4792 طن أسمنت و895 طن ملح 5670 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50051 طنا تشمل: 427 طن أسمنت و11871 طن حديد و 1560 طن زيت طعام و 17597 طن قمح و 1096 طن خشب زان و 17500 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر و الوارد من الحاويات 1419 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3320 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 101772 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 227039 طنا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3933 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5024 حركة .