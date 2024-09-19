شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات غدا عن بعض مناطق أبو النمرس للصيانة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتغيير 3 محابس داخل غرفة المحابس على خط مياه الشرب قطر 600 مم أمام قسم شرطة أبو النمرس نظرًا لتقادم المحابس الحالية.

وأوضحت المحافظة أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، تبدأ فى الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة الموافق 20 / 9 / 2024 وحتى الساعة السادسة من صباح السبت الموافق 21 / 9 / 2024 لتنفيذ الأعمال.

وأشارت محافظ الجيزة، إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع بمركز ومدينة أبو النمرس هى (ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، زاوية أبو مسلم، بني يوسف).

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الانتهاء من الأعمال للتسهيل علي المواطنين.

ونوهت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحه للشرب لتتحرك في الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن (125) لتلبية احتياجتهم عند الطلب.

وأهابت المحافظة بالمواطنين قطاني المناطق المتأثرة بالأنقطاع، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.