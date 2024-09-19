شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم 100 من حفظة القرآن بمركز الواحات البحرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كرم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، صباح اليوم الخميس، 100 من حفظة القرآن الكريم بالواحات البحرية، وذلك على هامش جولته المطولة بالمركز لافتتاح عدد من المشروعات بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة.

واستهل المحافظ جولته بمركز الواحات البحرية، بافتتاح معهد منديشة الأزهرى بطاقة 26 فصلا دراسيا، والذى ينقسم إلى قاعتان لرياض الأطفال و12 فصلا للمرحلة الابتدائية نظام التعليم المشترك بالإضافة إلى 6 فصول للشهادة الإعدادية و6 فصول للشهادة الثانوية بنات.

وافتتح المحافظ الأعمال الإنشائية والتجهيزات لوحدة إطفاء قرية الحارة لخدمة أهالى القرية، موجهًا رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالجيزة لدعم الوحدة بالسيارات اللازمة وتوفيرها فورا لبدء التشغيل الفعلى، نظرًا لأهميتها نظرًا لبعد أقرب وحدة إطفاء عن القرية بنحو 25 كم.

وشملت افتتاحات محافظ الجيزة بمركز الواحات البحرية افتتاح مشروع إنشاء 50 بيتا بدويا بقرية القصر التابعة لمركز الواحات البحرية على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 37 مليون جنيه، وذلك بالتعاون وتمويل جهاز تعمير الوادي الجديد منطقة جهاز الواحات البحرية.