شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تنهى استعدادها لاستقبال 2 مليون و400 ألف طالب بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال 2.475.608 طالب وطالبة فى العام الدراسى الجديد 2024-2025 بجميع مدارس القاهرة، حيث اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء، وهيئة النظافة، وشرطة المرافق لاستمرار رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها والحفاظ على دهاناتها، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، واستمرار صيانة الفصول، ومتابعة سلامة الإضاءة، وكفاءة الإنارة.

كما وجه المحافظ بالتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دورى ، والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها .

وأكد محافظ القاهرة على مديرى الإدارات التعليمية كذلك بالتواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى، وحتى نهايته لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أى مشكلات تواجهها على الفور، مشيرًا إلى توافر الكتب المدرسية ، واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل.