10 مليارات دولار.. مدبولي: القطاع الخاص السعودي يرغب في مضاعفة استثماراته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الـ 5 مليارات دولار التي سيطرحها صندوق الاستثمار السعودي، ستكون بخلاف الوديعة السعودية، حيث أنها عبارة عن استثمارات جديدة سيتم ضخها خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات التنموية التي تحقق عائدًا اقتصاديًا.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس: هناك العديد من القطاعات داخل الملف يتم مناقشتها، منها السياحة والطاقة المتجددة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هناك رغبة كبيرة من القطاع الخاص السعودي في مضاعفة أرقام الاستثمارات، وهناك شركات عملاقة في المملكة في قطاعات مثل الطاقة الجديدة وتحلية مياه البحر تتحدث عن استثمارات تتجاوز الـ 10 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الحكومة: نستهدف فتح البلاد للاستثمار، ودخول القطاع الخاص، وإنشاء كيانات مشتركة.