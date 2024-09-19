رئيس الوزراء يكشف حقيقة ظهور حالات إعياء بسبب المياه في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم رصد بين أهالي محافظة أسوان بشأن ظهور حالات مرضية مصابة بنزلات معوية.

وقال "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم الخميس: أرسلنا عدة فرق طبية حتى نعلم ما هو مصدر الإعياء، وأرسلنا فرقًا لفحص المياه.

وأضاف رئيس الوزراء: الفرق أكدت أن المياه سليمة وليس بها مشكلة، مشيرا إلى أن هذه الحالات عادة ما تظهر في فترات الصيف.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه جار العمل على التوصل إلى أسباب هذه الحالات المرضية التي ظهرت في بعض مناطق أسوان.

اقرأ أيضا:

برج تحت التطوير.. أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

رئيس الوزراء: السعودية تضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة في مصر

الحكومة توافق على اعتبار مشروع الربط الكهربائي مع السعودية ضمن مشروعات تنمية سيناء