شكرا لقرائتكم خبر عن جهود جهاز حماية المستهلك فى تلقى الشكاوى وحملات الرقابة خلال أسبوعين.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر جهاز حماية المستهلك تقريرا حول حصاد الشكاوي والبلاغات الواردة لمركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي والحملات الرقابية التي قام بها الجهاز خلال الفترة من 1- 15 سبتمبر.

تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 11263 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال سبتمبر الجاري عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها ، كما تلقي في ذات الأسبوع عدد 51 بلاغ وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفور تم إحالة هذه الشكاوي لإدارات (الرقابة علي الأسواق – التحريات – أفرع الجهاز بالمحافظات ) والتي بدورها قامت بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

حملات رقابية مٌكبرة ومٌوسعة يشنها جهاز حماية المستهلك علي مدار الساعة من خلال "الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق ، الإدارة العامة للتحريات " بقطاع القاهرة الكبري بالإشتراك مع (أفرع الجهاز بمحافظات الجمهورية " خلال سبتمبر الجاري ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها .

وأسفرت الحملات علي مستوي المقر الرئيسي وأفرع الجهاز بالمحافظات خلال سبتمبر الجاري عن

شن 390 حملة رقابية مكبرة و المرور علي عدد 5472 منشأة تجارية و تحرير 1472 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر ، حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ).

وضبط - 3.150 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر و- 3.947 طن لحوم وأسماك ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر و- 1.000 طن أرز (مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك ) و- 842 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )

- 67938 وحدة معلبات ( مجهول المصدر " ز- 7764 عبوة تبغ ومشتقاته ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي)

- 75 وحدة مبيدات وأدوية بيطيرية ( غير صالحة للإستهلاك ) و- 9535 مستحضرات تجميل ( مجهولة المصدر) و- 840 ومستلزمات طبية ( مجهول المصدر )و- 225 ك مواد بناء ( مجهولة المصدر ) و- 3.935 طن أعلاف (مجهولة المصدر ) و 12783 لتر مواد بترولية "مجهولة المصدر "

وأشار ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

لافتاً إلي أن حملات الجهاز الرقابية على الأسواق تستهدف ضبط الأسواق ورصد أية ممارسات سلبية غير منضبطة، وكذا التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة والتأكد أيضاً من وجود انخفاضات حقيقية في أسعار السلع الغذائية بعد استقرار الأسعار عالميا ومحليا وهناك العديد من السلع انخفضت أسعاره بنسب تصل ل 25 % ، وهناك بعض السلع ما زالت تحتاج إلى مراجعة ، و هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب الجهاز وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية بالأسواق .

ويُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا



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