شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة من المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

رفعت المدارس حالة الطوارئ استعدادا للعام الدراسي الجديد، حيث تعمل إدارات المدارس على انتهاء كافة التجهيزات الخاصة باستقبال الطلاب بالعام الجديد الذى يبدأ السبت 21 سبتمبر الجارى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية فرش وتجهيز الفصول الدراسية للطلاب بما يتناسب مع الكثافة الطلابية الجديدة، موضحة أن 90% من المدارس ستكون الكثافة فيها أقل من 50 طالبا و10% سوف ترتفع الكثافة لأكثر من 50 طالبا.



وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات المهمة قبل بدء العام الدراسي الجديد كالتالى:

- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).

- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.

- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيه للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

الواجب المنزلي سيكون موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس عى موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله في الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية

- مفيش تقنين الدروس الخصوصية ولن يكون هناك قرار بالترخيص للسناتر.

- لا تراجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.



التجهيزات الخاصة باستقبال الطلاب



تجهيز الفصول الدراسية



تجهيز المدارس