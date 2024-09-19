شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة إسبانيا: حل الدولتين أفضل طريق لإنهاء النزاع والحرب بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، أن حل الدولتين هو أفضل طريق لإنهاء النزاع والحرب فى الشرق الأوسط والمنطقة والعالم بأكمله، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات.



وقال سانشيز - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس - إن "إسبانيا ستواصل العمل لأجل تطبيق القرارات الخاصة بحل الدولتين على الصعيد الدولى وداخل الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن هذا ما تم الاتفاق خلال الاجتماع السابق بين "المجموعة العربية الإسلامية للاتصال والبلدان الأوروبية" التى اعترفت بدولة فلسطين .



وشدد رئيس الحكومة الإسبانى، على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع والحرب والآلام والمعاناة والوصول إلى السلام والاستقرار والعالم بأكمله، لافتا إلى أن بلاده ستعمل على هذا لتكون هناك بلادنا أخرى تضمن إلى طريق السلام واختيار العملية السياسية لحل هذا النزاع.



وأشار سانشيز، إلى أنه سيكون هناك أهمية كبيرة للاجتماع الوزارى للاجتماع الذى سيعقد داخل الجمعية العام للأمم المتحدة فى نيويورك، مضيفا أن التنسيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين سيكون غاية فى الأهمية لمواجهة كل التحديات.