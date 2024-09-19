شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة بمنطقة القصر العينى بنطاق حى مصر القديمة لرفع الإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

شنت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة جنوب القاهرة، حملة مكبرة بمنطقه القصر العيني وكوبري حندوسه استهدفت القضاء على اشغالات الباعة الجائلين والاكشاك بمنطقة القصر العيني والتصدي لقطع وصلات المياه و جاري حاليا متابعة حملة كبرى تستهدف رفع المخلفات ورفع كفاءة منظومة النظافة مع استمرار اعمال رفع الاشغالات ومصادرة المضبوطات وايداعها بمخزن الحي.

وشدد أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على التواجد الميداني المستمر لفرق عمل المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات وفرق الاشغالات أولا بأول حفاظا على المظهر العام الحضاري وتيسير حركة النقل والمرور.

جاءت الحملة في اطار المتابعة المستمرة والتواجد الميداني المستمر بجميع شوارع المنطقة الجنوبية من قبل جميع رؤساء احياء المنطقة لاعادة الانضباط والقضاء على الاشغالات ومخالفات الباعة الجائلين طبقا لتعليمات الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، برئاسة اللواء عبد الله الديب رئيس الحي، وبالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وكذلك مسئولي مرفق المياه ومشرفي المربعات والاشغالات .