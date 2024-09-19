شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: 16% من الأخطاء الطبية يمكن منعها من خلال التشخيص السليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة كلمة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفال بـ اليوم العالمى لسلامة المرضى مؤكدا على ضرورة التشخيص السليم لمنع الأخطاء الطبية.

وقال، خلال الاحتفالية التى تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إنه يأتي الیوم العالمي لسلامة المرضى، الذي أنشأته جمعیة الصحة العالمیة الثانیة والسبعون في عام 2019 باعتبار سلامة المرضى هو حجر الزاوية الذي تستند إلیه العمل من أجل تعزيز الصحة والسلامة على الصعید العالمي.

وهو یرتكز بشدة على المبدأ الأساسي لمهنة الطب، وهو "لا ضرر ولا ضرار"، وتتمثل أهداف هذا الیوم فى الوعي العام بأهمية تحقيق التشخيص السليم من أجل تحقيق سلامة.

وأضاف، أنه فى هذا العام، نختار موضوع جدید للیوم العالمي لسلامة المرضى لتسلیط الضوء على أحد المجالات ذات الأولوية والمتعلقة بسلامة المرضى والتي تحتاج إلى إجراءات عاجلة ومتضافرة.

وأكد، أنه إدراكا منا بأهمية سلامة المرضى وقع الاختیار على موضوع تحسین التشخيص للأهمیة الحاسمة التي يمثلها التشخیص الصحیح وفي الوقت المناسب لضمان سلامة المرضى، وعلى تفسیر نتائج فحوصهم والإبلاغ بها، والخطأ التشخیصي هو الإخفاق في تقديم تفسیر صحیح وفي الوقت المناسب، مؤكدا أن 16% من الأخطاء الطبية يمكن منعها من خلال التشخيص السليم.

وقال، إنه من خلال شعار "أحسنوا التشخیص، حافظوا على السلامة"، تدعو منظمة الصحة العالمیة إلى بذل جهود متضافرة للحد بشكل كبير من أخطاء التشخیص من خلال تدخلات متعددة الأوجه متجذرة في نهج التفكیر ذي النظرة الشمولیة، وتحسین إتاحة الفحوص التشخیصیة، وتنفیذ أسالیب قیاس الأخطاء التشخیصیة والتعلم منها، واعتماد حلول قائمة على التكنولوجیا.