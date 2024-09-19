شكرا لقرائتكم خبر عن عنوان معرض أهلا مدارس الرئيسى بالجيزة.. تخفيضات على السلع تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن عنوان معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي بالمحافظة، والذي تم افتتاحه من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الثلاثاء الماضي، لتوفير الأدوات المدرسية والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%.

تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة، المعرض في بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل فى حى بولاق الدكرور على مساحة 2000م2، وبمشاركة 51 عارض من كبرى الشركات.

ويضم المعرض أقسامًا تشمل الأدوات المدرسية والمكتبية من (الكشاكيل، والأقلام)، والملابس، والأحذية، والشنط المدرسية، والسلع والمنتجات الغذائية من (الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، والدواجن واللحوم)، بالإضافة إلى المنظفات.

ويشارك بالمعرض العديد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتقديم كل الدعم للصناعة المحلية في مختلف المجالات التي تهم المواطنين.

وجاءت أسعار أبرز السلع بالمعرض لدى بعض المشاركين، على النحو الآتي: علبة أقلام الرصاص بسعر يتراوح ما بين 20 و40 جنيهًا، وعلبة الأقلام الجاف بسعر يتراوح ما بين 30 و60 جنيهًا، والألوان الخشبية بسعر يتراوح ما بين 7.5 جنيه و35 جنيهًا، واللانش بوكس بسعر يتراوح ما بين 45 و80 جنيهًا.

ويطرح المعرض الشنط المدرسية لمرحلة رياض الأطفال بـ100 جنيه، والشنط المدرسية لمرحلة ابتدائي بـ200 جنيه، والشروال المدرسي بسعر يبدأ من 50 جنيهًا، والتيشرت المدرسي لكل المراحل بسعر يبدأ من 100 جنيه، والأحذية الأطفالي بسعر يبدأ من 75 جنيهًا، والأحذية الشبابي بسعر يبدأ من 100 جنيه.