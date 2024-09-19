شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
- الطماطم 30.5 جنيه.
البصل 12.5 جنيه.
- البطاطس بـ 25 جنيها.
- الجزر بـ 30 جنيها.
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 22 جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
- الكوسة بـ 25 جنيها.
-الباذنجان العروس 10 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.
الفلفل الألوان بـ 43 جنيها .
- الليمون بـ 8.5جنيه.
- الموز البلدي بـ 25 جنيها.
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