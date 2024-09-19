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استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - توفر  وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

- الطماطم 30.5 جنيه.

البصل 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

- الكوسة بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.

‏الفلفل الألوان بـ 43 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5جنيه.

- الموز البلدي بـ 25 جنيها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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