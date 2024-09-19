شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة اليوم وغداً والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن هناك ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة تبدأ من اليوم الخميس وتستمر حتى الجمعة مشيرًا إلى أن ذروة الارتفاع ستكون غدًا.

أضاف أنه من المتوقع أن تنشط الرياح والتى ستكون مثيرة للرمال والأتربة علي بعض مناطق الساحل الشمالي وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد في أوقات متفرقة.

أوضح فهيم أن هذه الموجة مؤقتة وسوف تعود الأجواء لطبيعتها بداية من السبت لذا يجب أخذ كل الاحتياطات اللازمة لبعض المحاصيل الحساسة لارتفاع الحرارة وبالتحديد عمليات شتل الخضر والفاكهة بحيث يتم تأجيلها ليوم السبت.

وشدد فهيم على ضرورة التعامل بحرص شديد مع المشاتل في آخر عمرها خاصة الطماطم والفراولة - حتى لا يحدث للشتلات صدمة حرارة قبل الزراعة.

جدير بالذكر أن فصل الصيف سوف ينتهى فلكيًا فى مصر يوم السبت ويبدأ الخريف يوم الأحد 22 سبتمبر، فى الساعة الثالثة و45 دقيقة مساء.

